ВАКС арестовал имущество, которое бывший топ ПриватБанка переписал на гражданскую жену

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда наложила арест на имущество гражданской жены подозреваемого по делу ПриватБанка Владимира Яценко, которое он переписал на нее уже после его задержания в аэропорту Борисполя.

Как сообщает пресс-служба ВАКС, коллегия судей во главе с Даниилой Черненькой 12 марта рассмотрела апелляционную жалобу прокурора на постановление следственного судьи ВАКС от 26 февраля, которым было частично удовлетворено ходатайство прокурора и был наложен арест на имущество, а именно: жилые дома, земельные участки, транспортные средства бывшего первого заместителя председателя правления ПАО «КБ» Приватбанк".

Суд частично удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и постановил наложить арест на депозитный счет, принадлежащий подозреваемому, а также на 1/2 часть долей корпоративных прав в уставных капиталах трех предприятий, принадлежащих женщине, с которой подозреваемый проживает одной семьей, но не находится в браке.

Постановление является окончательным, вступает в законную силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит.

Напомним, через несколько дней после задержания Высший антикоррупционный суд отправил Яценко под стражу с возможностью внесения залога в 52 млн гривен. Он уже внес залог и вышел из СИЗО.