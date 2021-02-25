Бывший зампредправления Привата вышел под залог в 52 миллиона

Подозреваемый в присвоении имущества экс-первый заместитель председателя правления ПриватБанка Владимир Яценко вышел под залог.

Об этом сообщила СМИ спикер Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.

«За экс-заместителя главы крупного банка, которому накануне была избрана мера пресечения — содержание под стражей с альтернативой внесения залога — внесли средства. Залог внесен в полном объеме, как это определено в постановлении, то есть 52 млн 210 тыс грн», — заявила она.

Чемерис отметила, что залог внесла компания, но ее название суд не может обнародовать.

Напомним, трем бывшим высокопоставленным сотрудникам ПриватБанка вручены подозрения в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенной по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах, а также в служебном подлоге, которые привели к растрате 136 млн грн. Речь идет об экс-главе правления банка Александре Дубилете, бывшем первом заместителе главы правления Владимире Яценко и первом заместителе председателя правления СК «Ингосстрах» (Днепр) Елене Бичихиной.