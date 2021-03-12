ВОЗ призывает и дальше использовать вакцину компании AstraZeneca

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данном этапе рекомендует продолжать использовать вакцину от коронавируса производства компании AstraZeneca. Об этом заявила в пятницу на брифинге помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао, комментируя информацию о том, что ряд стран Европы приостановили использование этого препарата на фоне появления данных об образовании тромбов у привившихся.

«У нас есть система информирования, и мы работаем со всеми национальными и региональными надзорными органами, — заметила она. — Кроме того, у нас есть комитет по безопасности вакцин, который уже занимается оценкой сведений, полученных от европейских стран».

Позиция ВОЗ на данном этапе, подчеркнула Симао, заключается в том, что «вакцинация с использованием этого препарата может продолжаться». «Предварительные сведения не указывают на причинно-следственную связь», — подчеркнула эксперт. По ее данным, число тромбоэмболитических осложнений в период вакцинации не превышает число таких осложнений в обычные времена.