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ВАКС отправил бывшего зампредправления Привата под стражу на два месяца

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ВАКС отправил бывшего зампредправления Привата под стражу на два месяца

По решению Высшего антикоррупционного суда бывший первый заместитель главы правления ПриватБанка Владимир Яценко останется под стражей до 22 апреля.

В то же время бывшему топменеджеру ПриватБанка определена возможность внесения залога в размере 52 млн 210 тыс. грн.

Напомним, трем бывшим высокопоставленным сотрудникам ПриватБанка вручены подозрения в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенной по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах, а также в служебном подлоге, которые привели к растрате 136 млн грн. Речь идет об экс-главе правления банка Александре Дубилете, бывшем первом заместителе главы правления Владимире Яценко и первом заместителе председателя правления СК «Ингосстрах» (Днепр) Елене Бичихиной.

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Ранее СМИ распространили информацию о задержании сотрудниками НАБУ первого заместителя председателя правления ПриватБанка 2016 Владимира Яценко.

По оперативной информации, он планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днепра. Правоохранителям удалось посадить самолет в аэропорту «Борисполь», где было начато проведение неотложных следственных действий.

Адвокаты утверждали, что Яценко вылетел из Днепра в Вену на плановый осмотр у врача, но не назвали диагноз. По их словам, справка была выдана австрийским врачом еще 2 февраля. Яценко якобы планировал вернуться в Украину, поскольку 25 февраля он с женой и детьми должен был лететь на отдых на Мальдивы — защита предоставила билеты и ваучеры на отдых, который должен был длиться до 13 марта.

ВАКС, Владимир Яценко
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