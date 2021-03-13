«Слуга народа» избрала председателем политсовета Арахамию

Партия «Слуга народа» избрала председателем своего политического совета председателя одноименной фракции в Верховной Раде Давида Арахамию.
Об этом сообщила заместитель председатель фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.
«Только что на первом заседании новосозданного политсовета „Слуги народа“ избрали председателем политсовета David Braun (Давида Арахимию)», — написала она.
Кравчук сообщила, что также было избрано 4 заместителей председателя политсовета — ими стали первый заместитель председателя Рады Руслан Стефанчук, сама Кравчук, депутаты Рады Андрей Мотовиловец и Вадим Галайчук.
Секретарем политсовета избран Анатолий Остапенко.
Также, согласно решению съезда партии в субботу, в политсовет вошли депутаты Артем Культенко, Роман Каптелов, Елена Шуляк, Галина Янченко, Александр Мережко, Михаил Радуцкий, Никита Потураев, Андрей Герус.
Помимо этого, членами политсовета стали вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр юстиции Денис Малюська, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
Как сообщалось ранее, партия «Слуга народа» создала свой политический совет и национальный совет общин партии.
Внефракционный депутат Верховной Рады Александр Дубинский, ранее исключенный из парламентской фракции «Слуга народа», вошел в состав новосозданного национального совета общин партии «Слуги народа».
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