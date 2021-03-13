На съезде «Слуги народа» утвердили новую редакцию устава партии

Политическая партия «Слуга народа» утвердила новую редакцию своего устава, такое решение поддержал съезд политсилы, сообщает Интерфакс-Украина.
«Мы решили (новой редакцией устава — Ред.) формализовать те отношения, которые есть в партии, и создать определенную новую структуру», — заявил председатель партии Александр Корниенко на съезде партии в субботу в Киеве.
Он уточнил, что в составе партии будет два больших руководящих органа — политический совет, который непосредственно формирует съезд партии, и национальный совет громад. Аналогичная структура будет повторяться на региональном уровне.
Вместе с тем «Слуга народа» планирует предусмотреть в своем составе систему секретарей.
Также, согласно новой редакции устава, партия планирует создавать первичные ячейки, которые смогут инициировать перед областными организациями вопрос отзыва депутатов местных советов.
Кроме того, новая редакция устава предусматривает обновлённый подход приёма в членство партии. С этой целью будут созданы номинационные комитеты для собеседований с претендентами.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016