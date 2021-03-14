В Украине сделали уже более 51 тыс прививок против коронавируса

Вакцинированы против COVID-19 за сутки 13 марта 2021 года в Украине 3 596 человек. Всего — 51 137 с начала вакцинации.
Об этом сообщает в Teлеграме верифицированный Минздравом проект «Коронавирус Инфо».
Как отмечается, с начала кампании привито 51 137 человек, из них получили 1 дозу — 51 137 человек.
За сутки самое большое количество вакцинированных зафиксировано в Луганской области (370), за весь период кампании по вакцинации больше всего привитых в Донецкой области (4 784), меньше всего — в Черниговской (926).
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
Винницкая область — 10 прививок;
Волынская область — 120 прививок;
Днепропетровская область — 80 прививок;
Донецкая область — 130 прививок;
Житомирская область — 110 прививок;
Закарпатская область — 210 прививок;
Запорожская область — 10 прививок;
Ивано-Франковская область — 214 прививок;
Киевская область — 260 прививок;
Кировоградская область — 90 прививок;
Луганская область — 370 прививок;
Львовская область — 80 прививок;
Николаевская область — 120 прививок;
Одесская область — 130 прививок;
Полтавская область — 82 прививки;
Ривненская область — 110 прививок;
Сумская область — 70 прививок;
Тернопольская область — 210 прививок;
Харьковская область — 120 прививок;
Херсонская область — 230 прививок;
Хмельницкая область — 270 прививок;
Черновицкая область — 290 прививок;
Черниговская область — 170 прививок;
Черкасская область — 110 прививок.
Как сообщалось, в Украине за прошедшие сутки зарегистрировали 9 012 случаев заражения коронавирусом, из них 491 — у детей. За всё время пандемии в Украине заболели 1 460 756 человек.
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