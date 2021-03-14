В Украине сделали уже более 51 тыс прививок против коронавируса

Вакцинированы против COVID-19 за сутки 13 марта 2021 года в Украине 3 596 человек. Всего — 51 137 с начала вакцинации.

Об этом сообщает в Teлеграме верифицированный Минздравом проект «Коронавирус Инфо».

Как отмечается, с начала кампании привито 51 137 человек, из них получили 1 дозу — 51 137 человек.

За сутки самое большое количество вакцинированных зафиксировано в Луганской области (370), за весь период кампании по вакцинации больше всего привитых в Донецкой области (4 784), меньше всего — в Черниговской (926).

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Винницкая область — 10 прививок;

Волынская область — 120 прививок;

Днепропетровская область — 80 прививок;

Донецкая область — 130 прививок;

Житомирская область — 110 прививок;

Закарпатская область — 210 прививок;

Запорожская область — 10 прививок;

Ивано-Франковская область — 214 прививок;

Киевская область — 260 прививок;

Кировоградская область — 90 прививок;

Луганская область — 370 прививок;

Львовская область — 80 прививок;

Николаевская область — 120 прививок;

Одесская область — 130 прививок;

Полтавская область — 82 прививки;

Ривненская область — 110 прививок;

Сумская область — 70 прививок;

Тернопольская область — 210 прививок;

Харьковская область — 120 прививок;

Херсонская область — 230 прививок;

Хмельницкая область — 270 прививок;

Черновицкая область — 290 прививок;

Черниговская область — 170 прививок;

Черкасская область — 110 прививок.

Как сообщалось, в Украине за прошедшие сутки зарегистрировали 9 012 случаев заражения коронавирусом, из них 491 — у детей. За всё время пандемии в Украине заболели 1 460 756 человек.