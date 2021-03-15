АМКУ расследует ситуацию со снижением запасов угля на ТЭС

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) по собственной инициативе осуществляет расследование ситуации, связанной со снижением гарантированных запасов угля на складах тепловых электростанций (ТЭС) в нынешний отопительный период.
«Комитет по собственной инициативе проводит расследование совокупности фактов, изложенных в заявлениях/обращениях, поступивших в комитет по аналогичным вопросам. В случае выявления признаков нарушений законодательства о защите экономической конкуренции комитетом будут приняты соответствующие меры», — говорится в заявлении АМКУ, обнародованном на сайте ведомства в понедельник.
Как следует из заявления, комитет в ходе расследования выясняет, «повлияло ли это на конкуренцию, удовлетворение спроса, ценообразование и т.п.»
В то же время АМКУ отмечает о получении заявлений от бытовых потребителей и общественных организаций «относительно действий группы компаний ДТЭК, которые заключаются в ограничении поставок угля компаниям-контрагентам, непополнении запасов угля на собственных складах, выходе генерирующих мощностей во внеплановые аварийные остановки, что привело к созданию дефицита на рынке электроэнергии».
В АМКУ предупреждают, что ведомство будет принимать к рассмотрению только те заявления, которые отвечают установленным критериям. «Уже поступившие в АМКУ заявления не содержат информации и объяснений о возможности негативного влияния на права и интересы заявителей, вызванных уменьшением гарантированных запасов угля на складах ТЭС и выходом энергогенерирующего оборудования в аварийные ремонты. Следовательно, такие заявления органами Комитета не могут быть рассмотрены», — пояснили в антимонопольном ведомстве.
Как сообщалось, Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) ранее оштрафовала ПАО «Центрэнерго» на 170 тыс. грн и компании АО «ДТЭК Захидэнерго», АО «ДТЭК Днепроэнерго» и ООО «ДТЭК Востокэнерго» на 1,7 млн грн каждую за необеспечение в зимний период гарантированных запасов угля на теплоэлектростанциях (ТЭС), а также несвоевременное информирование Министерства энергетики, НКРЭКУ и НЭК «Укрэнерго» о критической ситуации с топливом, что грозило ограничением потребления электроэнергии.
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