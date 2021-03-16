Столтеберг подтвердил возможное членство в НАТО Украины и Грузии

Политика открытых дверей НАТО остается неизменной, равно как и поддержка союзниками будущего членства в альянсе Украины и Грузии.
Речь об этом идет в годовом отчете генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который он представил на виртуальной пресс-конференции во вторник в штаб-квартире альянса в Брюсселе.
«Дверь НАТО остается открытой для всех европейских демократий, разделяющих ценности альянса, желающих и способных взять на себя ответственность и обязательства членства, способных продвигать принципы Североатлантического договора и участие которых может способствовать безопасности Североатлантического региона. Каждая страна должна иметь право выбирать свои собственные меры безопасности, в том числе присоединяться или нет к какому-либо договору или альянсу такому, как НАТО», — сказано в документе.
В отчете констатируется, что союзники также «сохраняли приверженность поддержке возможного членства в НАТО Грузии и Украины в соответствии с решением Бухарестского саммита 2008 года и последующих саммитов».
В отчете генсек напомнил, что в марте 2020 года Северная Македония стала 30-ым членом Североатлантического альянса, что «демонстрирует приверженность НАТО политике открытых дверей, которая является основополагающим принципом Североатлантического договора и одним из величайших и наиболее ощутимых успехов Североатлантического альянса на протяжении многих лет».
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