Грузия хочет получать электроэнергию из Европы по дну Черного моря

Глава Министерства экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, курирующая в том числе и энергетическую отрасль, сообщила журналистам, что Тбилиси активно обсуждает с ЕС проект прокладки по дну Черного моря высоковольтного кабеля электропередачи, который свяжет энергосистемы Грузии и Европейского союза.

С таким заявлением министр выступила в Брюсселе на полях заседания Совета ассоциации Грузия—ЕС, высшего органа по сотрудничеству Тбилиси и Брюсселя в рамках Соглашения об ассоциации, заключенного в 2014 году, сообщает Коммерсант.

"Это проект исторического значения«,— заметила Турнава. Она сообщила, что Всемирный банк «изъявил готовность полностью профинансировать» изучение технико-экономической обоснованности проекта. "Для нас чрезвычайно важно, чтобы в осуществлении проекта приняли участие именно европейские компании«,— раскрыла предпочтение Тбилиси глава Минэкономразвития.

При этом Натия Турнава подчеркнула: после обсуждения данного вопроса в предварительном плане на заседании «Совета ассоциации» представители высших органов ЕС «изъявили готовность помочь Грузии в поиске инвесторов и контакторов для строительства первого в регионе подводного электрокабеля.

В Министерстве экономики и устойчивого развития не смогли сообщить детали проекта, но подтвердили: идея «подводной ЛЭП активно обсуждается», и она «родилась еще два-три года назад на фоне растущей потребности Грузии в электричестве».

При этом главный мотив грузинской стороны при разработке проекта подводного кабеля заключается в том, чтобы максимально уменьшить зависимость от импорта электроэнергии из других соседних стран — РФ, Турции и Азербайджана.

Зависимость грузинской энергосистемы от импорта электроэнергии наглядно проявилась в последние дни, когда крупнейшая на Кавказе Ингурская гидроэлектростанция остановилась на плановый ремонт, и в некоторых регионах страны возникли проблемы с энергоснабжением населения.