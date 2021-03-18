В Армении решили провести внеочередные парламентские выборы

Внеочередные парламентские выборы в Армении состоятся 20 июня. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр республики Никол Пашинян.
«Я провел встречу с лидером фракции „Процветающая Армения“ Гагиком Царукяном. В ходе встречи мы отметили, что лучший выход из сложившейся внутриполитической ситуации — досрочные парламентские выборы. Принимая во внимание те консультации, которые я провел с президентом, фракцией „Мой шаг“, лидером фракции „Просвещенная Армения“ Эдмоном Марукяном, 20 июня этого года в республике пройдут внеочередные парламентские выборы», — отметил он.
Единственной возможностью проведения досрочных парламентских выборов является роспуск законодательного органа. Для этого необходимо, чтобы премьер-министр ушел в отставку, а после этого в течение двух недель парламент не смог избрать нового главу кабинета. Необходимо, чтобы все парламентские партии договорились, что не выдвинут собственных кандидатов в премьеры в случае отставки Пашиняна.
Лидер оппозиционной фракции «Светлая Армения» Эдмон Марукян назвал приемлемой дату проведения внеочередных парламентских выборов в республике 20 июня.
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