Путин в ответ на слова Байдена пожелал президенту США здоровья

Президент России Владимир Путин в ответ на слова американского лидера Джо Байдена пожелал здоровья лидеру США. Глава РФ заявил, что в истеблишменте США много честных и порядочных людей, РФ будет опираться на них.

Об этом президент России заявил на встрече с жителями Крыма, которую он проводит сегодня в годовщину аннексии.

Путин отметил, что руководство США настроено на отношения с РФ только на условиях Вашингтона, Россия же будет работать лишь на выгодных для себя условиях.

Ранее Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет «заплатить цену» в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина «убийцей».

«Кто там обзывается, тот сам так называется», — сказал президент России в ответ.