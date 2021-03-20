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Россия запретила украинцам владеть земельными участками в Крыму

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Россия запретила украинцам владеть земельными участками в Крыму

С 20 марта иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам запрещено владеть землей в большинстве районов Крыма.

Президент РФ Владимир Путин в марте 2020 года подписал указ, в соответствии с которым большинство районов Крыма были включены в перечень приграничных территорий, где иностранцы не могут владеть землей.

Ограничения накладываются на владение землей в 19 муниципальных образованиях Крыма (всего их 25). Среди них — Евпатория, Керчь, Ялта, Судак. Запрет на владение иностранцами земли также распространяется на 12 муниципалитетов Севастополя. Под запрет не попали земли в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах.

Как сообщали «власти» Крыма, по состоянию на апрель 2020 года иностранцам принадлежали более 11,5 тыс. участков, которые подпадают под действие указа. В число владельцев земли в Крыму вошли граждане 55 стран, большинство из них — украинцы.

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По сути, у украинцев в Крыму теперь только два варианта: продать землю россиянам или перевести ее в собственность российского юрлица с иностранным участием. В противном случае местные власти могут подать иски в суды о «понуждении продать» или «обязании произвести отчуждение» земли.

Указ не распространяется на дома, квартиры и иные строения, он касается только земли.

Крым
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