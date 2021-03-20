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СМИ сообщили о гуманитарном кризисе на границе США и Мексики

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СМИ сообщили о гуманитарном кризисе на границе США и Мексики

Миграционная служба США начала депортировать нелегальных мигрантов, пытающихся проникнуть в страну из Мексики за сотни километров от места их задержания. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Ранее власти мексиканского штата Тамаулипас отказались принимать у себя выдворяемых США нелегалов с детьми, среди которых множество граждан Гаити, Гватемалы, Эквадора, Кубы и других латиноамериканских стран.

После этого сотрудники американской миграционной службы начали массово вывозить мигрантов, задержанных в долине Рио-Гранде к мосту, соединяющему американский город Эль-Пасо (штат Техас) и мексиканский Сьюдад-Хуарес. Это примерно 1300 км от места, где патрули перехватывают нелегалов.

Источники агентства сообщают, что самолетами доставляются десятки семей, большинство из них с маленькими и грудными детьми. Reuters сообщает, что на 18 марта в пограничных изоляторах США содержались примерно 4,5 тыс. детей нелегалов без родителей. Они находились в пунктах более десяти дней, что превышает установленный законом трехдневный лимит.

Как заявила руководитель пункта пограничного контроля в Эль-Пасо Глория Чавес, приоритетной целью США является высылка семей нелегалов обратно в Мексику. Однако страна установила суточные квоты на прием депортируемых, поэтому многие семьи отправляются в приюты.

По данным The New York Times, количество мигрантов, прибывающих в небольшие городки Техаса и Аризоны на границе с Мексикой, за месяц выросло в разы. Например, в город Дель-Рио (штат Техас), где живут 36 тыс. человек, в феврале прибыло менее 500 мигрантов. В марте их было уже более 1,3 тыс.

Местные власти не справляются с таким потоком, испытывая проблемы с медикаментами, метами в приютах, и уже обратились к федеральным властям за помощь. На этой неделе федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США выделило некоммерческим организациям, которые помогают принимать мигрантов, $110 млн, однако этих средств также не хватает.

По словам губернатора Техаса Грега Эббота, федеральные власти оказались не готовы к тому количество количеству детей, которые пересекают границу без родителей и опекунов. Он отметил, что несовершеннолетние представляют угрозу распространения COVID-19.

По информации Reuters, практика отправки иностранцев в другую часть США для депортации говорит об ужесточении миграционной политики администрации президента Джо Байдена. После прихода к власти в январе он отменил несколько миграционных запретов, что привело к значительному росту потоков мигрантов из стран Латинской Америки.

Кроме того, Байден испытывает давление как со стороны республиканцев, так и со стороны демократов, недовольных кризисом на границе с Мексикой. Члены Республиканской партии заявляют, что президент своими решениями дал недвусмысленный сигнал нелегалам, что привело к значительному росту их числа.

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В рамках политики «нулевой терпимости» бывший президент США Дональд Трамп запретил семьям нелегальных мигрантов воссоединяться на территории США. В феврале 2021-го Байден отменил этот указ. Кроме того, новый президент разрешил въезд в страну категориям иностранцев, которых Трамп считал угрозой американскому рынку труда. Байден также обещал упростить процедуру получения американского гражданства.

Эти решения спровоцировали появление многотысячных «караванов» мигрантов из Гондураса, Гватемалы, Эквадора. При их движении через страны Латинской Америки происходили стычки с военными и полицией, в результате которых были погибшие.

США, Мексика
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