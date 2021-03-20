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Турция вышла из Стамбульской конвенции по защите женщин

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Турция вышла из Стамбульской конвенции по защите женщин

Турция вышла из Стамбульской конвенции Совета Европы (СЕ) о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин. Соответствующий указ президента Турции Тайипа Эрдогана был опубликован в ночь с пятницы на субботу в официальном правительственном вестнике Resmî Gazete.

«Действие Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, подписанной от имени Турецкой Республики 11 мая 2011 года и утвержденной постановлением правительства от 10 февраля 2012 года, прекращено в отношении Турецкой Республики», — говорится в документе.

Между тем вице-президент Турции Фуат Октай заверил, что Анкара продолжит борьбу по защите прав женщин в республике.

Конвенция, которую приняли в Стамбуле 47 стран СЕ 11 мая 2011 года, стала первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием. На данный момент ее ратифицировали 18 государств. В ней сформулированы минимальные стандарты предотвращения насилия, обеспечения защиты и уголовного преследования, а также даны рекомендации по разработке комплексной политики.

Страны, ратифицировавшие это соглашение, обязаны создавать горячие линии, убежища, оказывать медицинскую, психологическую и правовую помощь пострадавшим. Конвенция устанавливает уголовную ответственность за все акты физического, сексуального или психологического насилия в семье и между бывшими или нынешними супругами и партнерами.

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В то же время конвенция подвергается критике в ряде стран из-за того, что принятие документа, в котором гендерная роль рассматривается в качестве социальной, якобы может подорвать традиционные семейные ценности.

Турция, женщины, Стамбульская конвенция
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