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В ОПЗЖ объяснили, почему Зеленский начал оправдываться перед своим окружением

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В ОПЗЖ объяснили, почему Зеленский начал оправдываться перед своим окружением

В «Оппозиционной платформе — За жизнь» рассказали о причинах, которые, по их мнению, заставили власть обнародовать персональные данные о местонахождении Тараса Козака, когда глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко обнародовал персональную информацию о члене Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народном депутате Украины Тарасе Козаке, что он не покидал территорию Украины в феврале 2021 года.

«Обнародование такой информации без разрешения самого Тараса Козака является незаконным и преступным, и за подобные действия предусмотрена ответственность вплоть до уголовной. «Заявление Сергея Дейнеко стало ответом на информацию о том, что самолет, которым пользуется Тарас Козак, вылетел в Абу-Даби в то же время, когда там находился Президент Украины Владимир Зеленский», — уверены в партии.

«Очевидно, что заявление Дейнеко является выполнением политического заказа власти, которой важно было показать, что Владимир Зеленский и Тарас Козак не могли встречаться в Объединенных Арабских Эмиратах. Необходимость такой реакции, стремление Владимира Зеленского оправдаться перед собственным окружением свидетельствует о начавшейся внутри этой организованной группы паники, вызванной пониманием того, что за их многочисленные незаконные и преступные действия неминуемо наступит ответственность», — говорится в заявлении

«Паника, взаимное недоверие и враждебность повязанных общими преступлениями лиц из окружения Зеленского, постоянное подсиживание друг друга, стремление предать и ударить в спину, борьба за влияние и кадровые подковерные игры охватили Офис Президента, Верховную Раду Украины, Кабмин и спецслужбы», — подчеркивают в ОПЗЖ.

«В этих условиях не может идти речь о прозрачной и предсказуемой политике, направленной на благо Украины, а только о политических преследованиях, систематическом нарушении законодательства и бесконечных злоупотреблениях, которые легко, безнаказанно и свободно совершают Зеленский и его окружение», -добавляют в политсиле.

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«Оппозиционная платформа — За жизнь» заявляет, что в кратчайший срок Зеленский и его окружение, вдохновляемые своими заокеанскими хозяевами и опирающиеся на национал-радикалов, творящих насилие против политических оппонентов и русскоязычных жителей Украины, выстроили тотальную систему беспредела и коррупции. Наша партия будет добиваться торжества закона, осуждения компетентными органами и международной общественностью этой новой тирании, переплюнувшей режим Порошенко.

Владимир Зеленский, ОПЗЖ, Тарас Козак
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