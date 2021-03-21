Семь лет назад Украина подписала политическую часть Соглашения об ассоциации с ЕС

Семь лет назад состоялась церемония подписания политической части Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Об этом в Фейсбуке напомнила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
«В этот день, 21 марта 2014 года, в Брюсселе состоялась церемония подписания политической части Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом», — говорится в сообщении.
Этот документ, отметили в МИД, — один из важнейших шагов по реализации европейского выбора украинских граждан в пользу ценностей демократии, верховенства права, прав и свобод человека; залог особого партнерства между Украиной и ЕС; основа для укрепления нашего политического диалога; инструмент укрепления демократических процессов в Украине; указатель наших реформ в соответствии с лучшими европейскими стандартами.
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