Семь лет назад Украина подписала политическую часть Соглашения об ассоциации с ЕС

Семь лет назад состоялась церемония подписания политической части Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Об этом в Фейсбуке напомнила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

«В этот день, 21 марта 2014 года, в Брюсселе состоялась церемония подписания политической части Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом», — говорится в сообщении.

Этот документ, отметили в МИД, — один из важнейших шагов по реализации европейского выбора украинских граждан в пользу ценностей демократии, верховенства права, прав и свобод человека; залог особого партнерства между Украиной и ЕС; основа для укрепления нашего политического диалога; инструмент укрепления демократических процессов в Украине; указатель наших реформ в соответствии с лучшими европейскими стандартами.