В РФ разбился бомбардировщик, сообщается о жертвах

Под Калугой на аэродроме Шайковка разбился дальний бомбардировщик Ту-22М, сообщают российские СМИ.
По их данным погибли трое военных.
Минобороны РФ также подтвердило эту информацию.
Три члена экипажа погибли в результате нештатного срабатывания системы катапультирования на самолете Ту-22 на аэродроме под Калугой, причины происшествия установит комиссия ВКС России. Об этом во вторник сообщили журналистам в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства РФ, 23 марта «в ходе плановой подготовки на земле к полету Ту-22М3 на аэродроме в Калужской области произошло нештатное срабатывание системы катапультирования».
«Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, несовместимые с жизнью», — сказали в российском Минобороны.
При этом по данным СМИ, один из членов экипажа выжил и доставлен в лазарет.
Местные жители не пострадали.
«Интерфакс» со ссылкой на источник пишет, что военный самолет совершал аварийную посадку.
Дальний бомбардировщик Ту-22М — советский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Носитель ядерного оружия. Бомбардировщик стоит на вооружении с 1974 года. Он предназначен для поражения сверхзвуковыми управляемыми ракетами морских и наземных целей днем и ночью, в любых метеоусловиях.
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