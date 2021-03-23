Сейчас в украинских школах детей учат на 11 языках

Министерство образования и науки Украины сообщает, что в настоящее время образовательный процесс в средних школах страны осуществляется на 11 языках, кроме того, в качестве предмета изучаются 32 языка.

«На сегодня в учреждениях общего среднего образования образовательный процесс осуществляется на одиннадцати языках: государственном (украинском), на девяти языках коренных народов и национальных меньшинств (болгарском, крымскотатарском, молдавском, немецком, польском, русском, румынском, словацком, венгерском) и английском. В качестве предмета изучаются 32 языка, в том числе языки национальных меньшинств», — говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

В ведомстве отметили, что предпринимают все необходимые меры для обеспечения комфортного перехода школ с обучением на языках национальных меньшинств на большую часть обучения на государственном языке с учетом национальных особенностей.

«Во исполнение рекомендаций Венецианской комиссии МОН в 2019 году была утверждена Дорожная карта по имплементации ст.7 закона Украины „Об образовании“, которая разрабатывалась совместно с общественными объединениями национальных меньшинств», — говорится в сообщении.

В министерстве обращают внимание на то, что мерами Дорожной карты предусматривается: с одной стороны создание условий для улучшения изучения государственного языка в классах с обучением на языках национальных меньшинств, с другой — сохранение идентичности национальных меньшинств.