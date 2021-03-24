Зеленский подписал указ о национализации «Мотор Сич»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, вводящий в действие непубличное решение Совета национальной безопасности и обороны относительно акционерного общества «Мотор Сич».

Соответствующий документ обнародован на сайте президента.

«В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: 1. Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 „О состоянии выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 г. „О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей “, введенного в действие указом президента Украины от 6 марта 2018 № 58“ (прилагается, для служебного пользования)», — сообщается в документе.

В нем также указано, что контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие указом, необходимо возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

ПАО «Мотор Сич» является одним из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Продукция предприятия поставляется в более чем в 100 стран мира.

До настоящего момента предприятие контролировалось китайскими инвесторами, которые сейчас судятся с Украиной.