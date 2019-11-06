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Зеленский прокомментировал информацию о покупке «Мотор Сич» советником Трампа

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Зеленский прокомментировал информацию о покупке «Мотор Сич» советником Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что не может оставлять совсем без внимания вопрос судьбы ПАО «Мотор Сич», поскольку это предприятие является стратегическим для страны.

«Все, что я знаю об этом, это тот тезис, о котором вы только что сказали. Я тоже об этом прочитал, причем прочитал ночью. Я ни с кем не встречался, ни с кем это не проговаривал. Но этот „личный вопрос“ должен быть связан с президентом Украины, потому что „Мотор Сич“ стратегическое предприятие. Я ничего пока что не могу добавить к этому», — сказал он «Радио Свобода» в среду в Харькове, комментируя информацию издания Wall Streer Journal, что частный подрядчик по вопросам безопасности и неофициальный советник президента Трампа Эрик Принс якобы ведет переговоры о покупке завода, против продажи которого покупателям из Китая возражают США. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Газета утверждает, что администрация Трампа обратилась к г-ну Принсу и, по крайней мере, к одному потенциальному покупателю из частного сектора по поводу «Мотор Сичи», и 24-27 октября Принс посетил украинский завод, а также обсудил ситуацию в компании с украинскими официальными лицами. WSJ напомнила, что в конце сентября визит на «Мотор Сич» совершил также временный поверенный в делах США в Украине Билл Тейлор и старший советник Пентагона по оборонной промышленности в Украине Дональд Винтер.

Издание указывает, что бывший «морской котик» Принс был основателем проданного им в 2010 году крупного оборонного подрядчика Blackwater, а сейчас является исполнительным директором Frontier Services Group (FSG) — базирующегося в Гонконге и Пекине частного подрядчика по обеспечению безопасности, логистике и инфраструктуре, который котируется на Гонконгской бирже. Крупнейшим акционером FSG c пакетом 25,91% на конец 2018 года является CITIC Group Corp. — контролируемый государством китайский инвестфонд. Принс также является братом министра образования администрации Трампа Бетси ДеВос (Betsy DeVos), а в его послужном списке было создание авиакомпании Presidential Airways, парк которой насчитывал 70 самолетов.

У Принса есть деловые интересы за пределами Китая, и он как минимум девять раз посещал Украину с 2014 года, говорится в статье со ссылкой на данные украинской погранслужбы. Согласно публикации, правительственный чиновник США разыскивал Принса в Вашингтоне в начале этого года, и американский бизнесмен заинтересовался ПАО «Мотор Сич» с учетом его клиентов.

ПАО «Мотор Сич» — один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.

Как сообщалось, 7 июня этого года в Антимонопольный комитет Украины была подана совместная заявка «Укроборонпрома» и китайских Skyrizon и Xinwei на концентрацию соответственно более 25% и 50% акций «Мотор Сичи» с целью совместного управления и контроля над предприятием. Затем 19 июня был подписан основной пакет договоров, который вступит в силу автоматически на основе позитивного решения антимонопольного ведомства, которому он также передан для изучения.

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По данным источника в правительстве, в настоящее время около 75% акций «Мотор Сичи» уже принадлежит группе китайских владельцев, а в АМКУ решается вопрос о согласовании сделки по покупке у них этого пакета компаниями Skyrizon и Xinwei Technology с дальнейшей бесплатной передачей «Укроборонпрому» 25,00002% акций. В то же время спорный пакет акций «Мотор Сичи» выступает залогом по финансированию, предоставленному, в том числе, China Development Bank.

Об обеспокоенности США продажей «Мотор Сичи» китайским владельцам заявил во время визита в Киеве в конце августа этого года советник президента США по вопросам безопасности Джон Болтон.

Мотор Сич, Владимир Зеленский
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Среда, 6 ноября 2019
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