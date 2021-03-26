Китай прокомментировал национализацию «Мотор Сич»

Спикер Министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин на брифинге заявила о том, что Пекин принял к сведению национализацию Украиной ПАО «Мотор Сич». Китай потребовал защитить интересы китайских компаний и инвесторов.
«Мы приняли к сведению соответствующие сообщения. Китай требует защиты законных прав и интересов китайских предприятий и инвесторов и надлежащего решения соответствующих вопросов», — сказала Хуа Чуньин в ответ на вопрос журналиста российского государственного агентства «РИА Новости».
20 марта Шевченковский районный суд Киева принял решение наложить арест на акции и имущество АО «Мотор Сич».
Имущество передано агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), сообщает пресс-служба СБУ.
24 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 11 марта о возврате ПАО «Мотор Сич» в государственную собственность.
ПАО «Мотор Сич» — крупнейший мировой производитель двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.
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