Китай прокомментировал национализацию «Мотор Сич»

Спикер Министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин на брифинге заявила о том, что Пекин принял к сведению национализацию Украиной ПАО «Мотор Сич». Китай потребовал защитить интересы китайских компаний и инвесторов.

«Мы приняли к сведению соответствующие сообщения. Китай требует защиты законных прав и интересов китайских предприятий и инвесторов и надлежащего решения соответствующих вопросов», — сказала Хуа Чуньин в ответ на вопрос журналиста российского государственного агентства «РИА Новости».

20 марта Шевченковский районный суд Киева принял решение наложить арест на акции и имущество АО «Мотор Сич».

Имущество передано агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), сообщает пресс-служба СБУ.

24 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 11 марта о возврате ПАО «Мотор Сич» в государственную собственность.

ПАО «Мотор Сич» — крупнейший мировой производитель двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.