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Заболеваемость коронавирусом в мире за неделю выросла на 20%

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Заболеваемость коронавирусом в мире за неделю выросла на 20%

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за минувшие семь дней возросло на 3,7 млн. Это на 20% превышает показатели прошлой недели и соответствует уровню конца января. Почти весь февраль и начало марта на планете выявляли менее 3 млн заразившихся в неделю.

Рост заболеваемости связан с ухудшением ситуации в Бразилии, где эпидемия находится на пике, и ряде стран Европы, в которых зафиксировали уже третью волну коронавируса.

В общей сложности с начала пандемии в мире выявили 125,5 млн инфицированных. Число тех, кто болеет в настоящее время, за семь дней возросло на четверть, до 21,5 млн. Эти данные являются неполными, поскольку не все страны публикуют соответствующую статистику.

За семь дней на планете зарегистрировали 65,2 тыс. смертей из-за ковида. Уже пять недель подряд число фиксируемых летальных исходов от новой болезни не превышает 70 тыс. Летальность инфекции с начала февраля остается на уровне 2,2%.

Вслед за подъемом заболеваемости во многих странах растет смертность. Так, в Польше и в Украине она уже в полтора раза превышает показатели начала февраля, а в Италии число умерших во вторник оказалось в два с небольшим раза больше, чем регистрировали в среднем в сутки в конце прошлого месяца.

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На первом месте по смертности остается Бразилия — в последние дни там становится известно примерно о 3 тыс. умерших из-за ковида каждый день. Это вдвое больше, чем на пике первой волны эпидемии. В США, занимающих второе место, регистрируют менее 1 тыс. летальных исходов в сутки — в четыре с половиной раза меньше, чем в начале года. В Мексике из-за коронавируса ежедневно умирают более 500 человек.

коронавирус
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