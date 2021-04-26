Черниговская область может перейти из «красной» сразу в «желтую» зону

В Украине на этой неделе могут сократить «красную» зону карантина. Из этой зоны может выйти Черниговская область.

Об этом заявил мэр Чернигова Владислав Атрошенко, сообщает издание «Высокий вал».

Сегодня в городе протестовали предприниматели из-за жестких карантинных ограничений. К протестующим вышел городской глава Владислав Атрошенко. Он отметил, что несколько дней подряд уровень заболеваемости COVID-19 в городе снижается.

«Я не могу подтвердить пока окончательно, но планируется, что Черниговская область и Чернигов уже с этого четверга будут даже не в «оранжевой», а в «желтой» зоне",- сообщил он.

Он отметил, что если Кабмин не примет ослабление карантина для Чернигова, то на местном уровне позволят работать максимально тем категориям малого и среднего бизнеса, кому возможно.