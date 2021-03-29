Упавший с трамплина олимпийский чемпион вышел из комы

Олимпийский чемпион, норвежец Даниэль-Андре Танде выведен из искусственной комы, в которую его ввели после падения на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина. Об этом сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

В федерации отметили, что спортсмен пришел в себя в ночь на понедельник. Его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Сообщается также, что Танде удалось поговорить со своими близкими.

Инцидент произошел 25 марта на этапе Кубка мира в словенской Планице. Во время разминки спортсмен потерял равновесие в полете, из-за чего неудачно приземлился. Он потерял сознание, норвежца на носилках унесли из зоны приземления и на вертолете доставили в больницу.

Спортсмен является победителем Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, а также серебряным медалистом чемпионата мира-2017.