Граждан Испании обязали носить маски на улице

Власти Испании обязали граждан носить маску на улице вне зависимости от соблюдаемой между людьми дистанции. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на опубликованный документ.
«Люди в возрасте шести лет и старше должны использовать маски... на дорогах общего пользования, на открытых пространствах и в любых закрытых общественных пространствах», — приводит издание текст документа.
Новый закон действует бессрочно. Издание уточняет, что ранее использовать маску на открытом воздухе было обязательно в случае, если расстояние между людьми составляло менее 1,5 метра.
RTVE уточняет, что использование маски станет обязательным на пляжах и у бассейнов. Не носить маску могут люди с респираторными заболеваниями, которые может усугубить ношение маски, инвалиды, которые не могут снять и надеть маску самостоятельно, а также при индивидуальных занятиях спортом на воздухе.
Ранее власти Испании ввели ряд других ограничений на Страстную неделю, которые будут действовать с 26 марта по 9 апреля. Так, в течение этого времени будет действовать комендантский час в период с 23:00 до 6:00 по местному времени, запрещено собираться группами более четырех человек в закрытых пространствах, на воздухе это число ограничено шестью. Также было решено ограничить передвижение между регионами. Автономные сообщества могут вводить дополнительные меры по своему усмотрению.
Согласно данным Минздрава Испании, в стране подтверждено 3,27 млн случаев заболевания, 75 тыс. человек умерли. По состоянию на 29 марта за сутки было выявлено 1564 новых заражений.
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