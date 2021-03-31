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Закон о всеукраинском референдуме опубликуют в ближайшее время

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Закон о всеукраинском референдуме опубликуют в ближайшее время

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук рассчитывает на то, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет законопроект о всеукраинском референдуме и документ будет официально опубликован.

«Думаю, в Офисе президента продолжаются свои внутренние процедуры согласования, потому что это, действительно, очень сложный документ, который призван наполнить статью 5 Конституции Украины реальным содержанием. Я бы не сводил этот вопрос к какой-то конспирологии. Права ветировать уже нет (завершилось на 15-й день), а потому есть только один вариант — этот законопроект будет подписан. Надеюсь, что это произойдет в ближайшее время, и он будет опубликован», — сказал Стефанчук в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Как сообщалось, 26 января Верховная Рада поддержала законопроект № 3612 «О всеукраинском референдуме» во втором чтении и в целом. За документ проголосовали 255 народных депутатов. Председатель ВР Дмитрий Разумков подписал его 17 февраля и передал на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Согласно закону, предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы утверждения закона о внесении изменений в разделы І, ІІІ, ХІІІ Конституции (Общие положения; Выборы. Референдум; Внесение изменений в Конституцию), вопросы общегосударственного значения, вопросы об изменении территории Украины, об утрате силы закона Украины или отдельных его положений.

Большинство положений закона вступит в силу на следующий день после публикации.

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