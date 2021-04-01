Войти
Байден представил план собственной «Большой стройки» на $2 трлн
инициатива
Байден представил план собственной «Большой стройки» на $2 трлн
Трамп снова допустил, что будет баллотироваться в 2024 году
позиция
Трамп снова допустил, что будет баллотироваться в 2024 году

Читай
бесплатно!
Разделы

Технологии

связь
RSS

Услугой переноса номера уже воспользовались более 100 тысяч абонентов

327
Услугой переноса номера уже воспользовались более 100 тысяч абонентов

Услугой по переносу абонентского номера (MNP) по состоянию на начало января 2021 года воспользовались 104 655 абонентов, отмечается в отчете Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) за 2020 год, опубликованном на сайте ведомства.

Согласно отчету, в течение 2020 года были перенесены 65,965 тыс. номеров. При этом, по данным НКРСИ, общее количество поданных потребителями заявлений на получение услуги составило около 110 тыс., следовательно, удовлетворение таких заявлений операторами телекоммуникаций составляет около 60% от их общего количества.

По данным НКРСИ более 90% отказов в удовлетворении заявлений на перенос номера связаны с тем, что:

— абоненты, которые получают телекоммуникационные услуги обезличенно и хотят получить услугу, должны предварительно пройти регистрацию в сети оператора-донора (около 60%);

— право пользования абонентским номером, на перенос которого подано заявление, принадлежит другому лицу (около 30%), что включает случаи несоответствия ФИО абонента в результате заполнения заявления на регистрацию на стороне оператора-донора и заявления на перенос номера на стороне оператора-получателя на разных языках (украинский и русский).

С целью повышения уровня удовлетворения абонентских заявок на перенос номера НКРСИ предложила упростить процедуру переноса номеров путем оптимизации механизма предоставления услуги, в том числе за счет внедрения принципа «единого окна» и исключения необходимости регистрации абонентов, планирующих переносить номера, у оператора-донора, обслуживающего номер.

Читайте также: Более 60% украинцев поддерживают введение «жесткого карантина»

Как сообщалось, с 1 мая 2019 года клиент любого украинского мобильного оператора может обратиться в центр обслуживания другого мобильного оператора и подать заявление о желании перейти к нему на обслуживание, сохранив свой номер. С тех пор ею воспользовались менее 110 тыс. абонентов, то есть, менее 0,1% рынка.

Перенос номера происходит в будни в течение рабочего времени. Единственное условие — абонент должен быть зарегистрирован у своего изначального оператора. Зарегистрироваться можно или онлайн, или в магазине своего оператора, предоставив документы, подтверждающие личность. Контрактным абонентам проходить такую регистрацию не нужно.

MNP, перенос номера
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 1 апреля 2021
Среда, 31 марта 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Екатерина Стриженова
Екатерина Стриженова
юрист

Запрет телеканалов – это нарушение не только законов Украины, но и целого списка международных конвенций

02.02.2021 Президент Украины подписал Указ № 43/2021 о введении в действие решения СНБО касательно персональных санкций в рамках Закона Украины «О санкциях». В результате – работу прекратили такие каналы как 112, NewsOne, ZIK. Насколько законны этот Указ и его оперативное исполнение – вопрос, ответ на который будет получен в результате судебных тяжб. Но пока суд да дело, взглянем на возникшую ситуацию с несколько иной, не «майданной» точки зрения.
Александр Фомин
Александр Фомин
политический обозреватель

В ОПЗЖ обыски. «Батькивщине» и «Свободе» приготовиться?

По официальной информации Минюста, в Крыму давно не существует никаких ячеек либо других структурных подразделений «Украинского выбора», поскольку участники движения в Крыму сами заявили о выходе из этой организации еще в марте 2014 года и своем переименовании. А исполком “Украинского выбора” принял решение о ликвидации отдельных подразделений организации в Крыму. В то же время ряд украинских политических партий имеют свои отделения в Крыму.
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Сериал под названием «Позвони мне, позвони!» продолжается

Сегодня появились новые эпизоды. В интервью для «Голоса Америки» заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, отвечая на вопрос, почему телефонного разговора Байдена и Зеленского до сих пор не случилось, намекнул, что такой звонок надо заслужить. А если дословно, то – «звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями». Но тут понимаете ли, какое дело - действий, которые могли бы понравиться американцам, за последние пару месяцев было немало.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016