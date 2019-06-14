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Lifecell обвинили в блокировке звонков бывшим абонентам с фиксированных номеров

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Lifecell обвинили в блокировке звонков бывшим абонентам с фиксированных номеров

ГП «Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР) выявил, что коммутационное оборудование оператора мобильной связи lifecell блокирует звонки с фиксированных номеров «Укртелекома» на номера бывших абонентов lifecell, которые покинули оператора в рамках услуги по переносу номера (MNP).

«По результатам измерений, проведенных УГЦР, были получены данные, свидетельствующие о системной, искусственной блокировке со стороны коммутационного оборудования ООО „Лайфселл“ вызовов на номера абонентов, перешедших к другим операторам мобильной связи», — сообщает пресс-служба «Укртелекома» в пятницу.

Оператор фиксированной связи называет сложившуюся ситуацию недопустимой, нарушающей действующие решения НКРСИ о запрете блокирования трафика и создающей условия для недобросовестной конкуренции среди всех операторов.

Согласно сообщению, в связи с блокировкой звонков компанией lifecell «Укртелеком» отправил соответствующее письмо Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

При этом, как отмечает «Укртелеком», он не имеет проблем в передаче трафика абонентов, воспользовавшихся услугой MNP, с операторами Vodafone Украина и «Киевстар».

Как сообщалось, НКРСИ до средины июля намерена проверить операторов мобильной связи «Vodafone Украина», lifecell и «Тримоб» на готовность к внедрению услуги по переносу абонентского номера (MNP).

С 1 мая 2019 года клиент любого украинского мобильного оператора может обратиться в центр обслуживания другого мобильного оператора и подать заявление о желании перейти к нему на обслуживание, сохранив свой номер.

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Перенос номера происходит в будни в течение рабочего времени. Единственное условие — абонент должен быть зарегистрирован у своего изначального оператора. Зарегистрироваться можно или онлайн, или в магазине своего оператора, предоставив документы, подтверждающие личность. Контрактным абонентам проходить такую регистрацию не нужно.

Укртелеком, lifecell, MNP
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