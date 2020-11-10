Украинцы больше всего доверяют армии и церкви

Украинцы чаще доверяют Вооруженным силам Украины, церкви, ГСЧС, и не доверяют украинским чиновникам, судам и российским СМИ, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 30 октября по 5 ноября 2020 года.

Согласно данным исследования, среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие высказывается Вооруженным силам Украины (66% опрошенных), церкви (62%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (60%).

Соцопрос также показал, что украинцы склонны доверять Государственной пограничной службе (55%), Национальной гвардии Украины и добровольческим батальонам (по 52%). Кроме того, согласно данным опроса, украинцы доверяют местным органам власти: 54% доверия главе города, села или поселка и 50% — соответствующему местному совету.

Что касается недоверия, то, как показал опрос, чаще всего оно высказывается в адрес государственного аппарата, чиновников — им не доверяют 79% опрошенных. Украинскому парламенту не доверяют 76%, правительству — 75%, политическим партиям — 73%. Также высокий уровень недоверия к антикоррупционным структурам Украины: НАБУ не доверяют 72,5% респондентов, Нацагентству по вопросам предотвращения коррупции — 71%, САП и ВАКС — по 70%.

Также украинцы не склонны доверять судам. Уровень недоверия к Конституционному суду — 65% опрошенных, местным судам — 63%, Верховному суду — тоже 63%.

В целом, согласно опросу, оценивая уровень доверия к политикам и общественным деятелям, большинство респондентов высказывает недоверие в адрес всех политиков, чьи фамилии были представлены в списке.

Вместе с тем чаще, в с равнении с другими политиками, доверие высказывается президенту Украины Владимиру Зеленскому — на уровне 33%, но в тоже время 62% респондентов не доверяют главе государства.

Уровень доверия-недоверия к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову 30% и 57% соответственно, генпрокурору Ирине Венедиктовой — 6 и 62% соответственно, к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову — 12% и 76% соответственно.

Согласно данным исследования, российским СМИ не доверяют 79% респондентов.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 30 октября по 5 ноября.