Профильный комитет Рады не поддержал представление об отставке Степанова

Парламентский комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования не поддержал проект представления премьер-министра Дениса Шмыгаля об отставке министра здравоохранения Максима Степанова и оставил этот вопрос на рассмотрение зала.
Такое решение комитет принял по итогам внеочередного заседания в понедельник.
Представление Шмыгаля об отставке Степанова, в частности, поддержали семь депутатов, семь — воздержались, один выступил против.
Как сообщалось со ссылкой на спикера парламента Дмитрия Разумкова, внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, которое состоится в 16.00 вторника, будет посвящено кадровым вопросам.
«Это внеочередное заседание будет касаться трех вещей. Это вопросы кадровые: написали заявления по собственному желанию — это господин Криклий и господин Петрашко, есть представление премьер-министра Украины, касающееся господина Степанова», — сказал он.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016