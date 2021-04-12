Степанова хотят вызвать в Раду с отчетом по вакцинации

Главу Министерства здравоохранения Максима Степанова хотят заслушать в Верховной раде в пятницу, 16 апреля. Речь идет о его докладе на часе вопросов к правительству.

Об этом заявил заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко в ходе согласительного совета парламента.

«Будет справедливо на часе вопросов к правительству заслушать снова господина Степанова по вопросу видоизменения или усовершенствования национального плана вакцинации, чтобы он доложил нам, что происходит с этими дополнительными партиями вакцин... и что делается для того, чтобы повысить доверие населения к вакцинации», — подчеркнул нардеп, которого цитирует РБК-Украина.

Напомним, сегодня Степанов заявил, что менее 8 тысяч новых случаев коронавируса в Украине выявили за минувшие сутки, 11 апреля.