США заявили о полной поддержке короля Иордании

Вашингтон полностью поддерживает официальные власти Иордании и считает короля Абдуллу II ключевым партнером, заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Ранее СМИ сообщили о попытке в стране госпереворота.
"Мы внимательно следим за сообщениями из Иордании и поддерживаем связь с иорданскими официальными лицами. Король Абдулла — ключевой партнер США, и мы его полностью поддерживаем",— прокомментировал в Twitter господин Прайс события в государстве.
Также свою поддержку и солидарность с королем Иордании выразили ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн, Катар, Египет, Ливан, Ирак, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива и Лига арабских государств.
Накануне, 3 апреля, арабские СМИ и The Washington Post со ссылкой на источники сообщили о задержании более 20 высокопоставленных чиновников Иордании, в том числе представителей королевской семьи. По их информации, задержания прошли в рамках расследования предполагаемого заговора с целью свержения короля. Утром 4 апреля бывший наследный принц Иордании Хамза бен Хусейн сообщил, что помещен под домашний арест.
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