В Иордании мужчина умер через 10 минут после второй дозы AstraZeneca

Министерство здравоохранения Иордании сообщило в воскресенье о смерти 66-летнего подданного из города Маан после получения второй дозы вакцины AstraZeneca.

В заявлении, переданном агентством Ammon, говорится, что смерть наступила через 10 минут после сделанной прививки. «Все усилия, предпринятые врачами госпиталя при Иорданском госуниверситете по спасению жизни пациента, не увенчались успехом», — подчеркивается в документе.

Как заявил представитель Минздрава, «пока невозможно определить, что стало непосредственной причиной смерти 66-летнего иорданца, и как повлияла на его организм прививка от коронавируса». В министерстве пообещали проинформировать о диагнозе, когда он будет установлен.

По сведениям агентства, скончавшийся пациент страдал хроническими заболеваниями. Первая прививка препаратом AstraZeneca была сделана ему 4 апреля.

Вакцинация в Иордании проводится с 13 января, к настоящему моменту 2,2 млн подданных (22% жителей королевства) сделали по одной прививке, 1,1 млн человек получили по две прививки.