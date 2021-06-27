В Иордании мужчина умер через 10 минут после второй дозы AstraZeneca

Министерство здравоохранения Иордании сообщило в воскресенье о смерти 66-летнего подданного из города Маан после получения второй дозы вакцины AstraZeneca.
В заявлении, переданном агентством Ammon, говорится, что смерть наступила через 10 минут после сделанной прививки. «Все усилия, предпринятые врачами госпиталя при Иорданском госуниверситете по спасению жизни пациента, не увенчались успехом», — подчеркивается в документе.
Как заявил представитель Минздрава, «пока невозможно определить, что стало непосредственной причиной смерти 66-летнего иорданца, и как повлияла на его организм прививка от коронавируса». В министерстве пообещали проинформировать о диагнозе, когда он будет установлен.
По сведениям агентства, скончавшийся пациент страдал хроническими заболеваниями. Первая прививка препаратом AstraZeneca была сделана ему 4 апреля.
Вакцинация в Иордании проводится с 13 января, к настоящему моменту 2,2 млн подданных (22% жителей королевства) сделали по одной прививке, 1,1 млн человек получили по две прививки.
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