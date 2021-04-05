«Газпром» максимально сокращает транзит газа через Украину

После запуска газопровода «Турецкий поток» транзит российского газа в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел на ветки этого газопровода. «Газпром» постепенно сокращает транзит через территорию Украины. Об этом сообщил в Facebook глава компании Оператор ГТС Украины Сергей Макогон.
Также, с 1 апреля поставки газа в Румынию будут полностью обеспечиваться со стороны Болгарии через «Турецкий поток».
По его словам, сейчас на южном направлении транзит газа через Украину выполняется только в Молдову. Если будет продолжение «Турецкого потока» через Болгарию и Сербию, то «Газпром» переведет на этот газопровод и транзит в Венгрию.
«Для Украины это означает дополнительную потерю 10-12 млрд кубометров транзита ежегодно. Очень важно не допустить завершения строительства Северного потока-2», — написал Макогон.
Ранее сообщалось, что российский «Газпром» полностью заплатил «Нафтогазу» за бронирование мощностей украинской газотранспортной системы в 2020 году. Согласно контракту, стоимость бронирования за транзит 65 млрд куб. м газа составляет 2,1 млрд долларов.
Транзит российского газа в Европу украинской газотранспортной системой в 2020 году составил 55,8 млрд куб. м, что на 37,7% меньше, чем в 2019 году (89,6 млрд куб. м).
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