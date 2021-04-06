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Генпрокурор сообщила о расследовании нескольких дел по закупке вакцины

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Генпрокурор сообщила о расследовании нескольких дел по закупке вакцины

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляет, что в настоящее время у должностных лиц Министерства здравоохранения нет процессуального статуса в уголовном деле о возможных нарушениях при закупке вакцины, но расследования проводятся.

«По вакцинации и в целом деятельности по закупке медицинских препаратов, в том числе этой категории (вакцины от COVID-19 — Ред.), есть несколько уголовных производств в разных органах досудебного расследования», — сказала Венедиктова в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Она подчеркнула, что дело о возможных злоупотреблениях при закупке вакцины, в частности, расследуется Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ).

«Далеко ли продвинулось следствие и действительно ли фактаж подтвердился — мы пока не можем разглашать. Поэтому давайте подождем и посмотрим, что скажет следствие», — отметила генпрокурор.

При этом Венедиктова акцентировала внимание, что правоохранители в полной мере осознают свою ответственность в расследовании подобных дел: «Конечно, пандемия, вакцинация — это то, что касается даже не здоровья, а жизни каждого украинца — должно быть под микроскопом у государства. И это так и есть! Каждый из тех, кто занимает определенные должности, понимает, что смерть человека будет на совести чиновника, правоохранителя, — человека, который не смог, не увидел, не захотел».

«Я прекрасно понимаю и осознаю ответственность — свою личную, чиновников, прокуроров САП, детективов, которые расследуют дело», — заверила Венедиктова.

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Отвечая на вопрос о том, есть ли в настоящее время у должностных лиц Министерства здравоохранения, в частности министра, процессуальный статус по делу о закупке вакцин, генпрокурор сказала: «Процессуального статуса у них на сегодняшний день нет».

По словам Венедиктовой, как только у следствия будут результаты расследования, общество об этом узнает.

вакцина, Ирина Венедиктова
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