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Молодежное крыло ОПЗЖ, «Патриоты - За Жизнь» и народные депутаты провели автопробег в поддержку «Партии Шария»

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Молодежное крыло ОПЗЖ, «Патриоты - За Жизнь» и народные депутаты провели автопробег в поддержку «Партии Шария»

Активисты Молодежного крыла ОПЗЖ, народные депутаты и «Патриоты — За жизнь» провели автопробег в поддержку партии Шария, которую пытаются запретить в Окружном Административном Суде Киева.

Как сообщает Newsone, в автопробеге приняли участие с полсотни автомобилей. С флагами политической силы они проехали по улицам столицы, а позже примкнулись к акции «Партии Шария» под зданием суда, где рассматривали дело.

Всего от ОПЗЖ в мероприятии приняли участие более двухсот человек: около 100 от Молодежного Крыла и столько же от «Патриоты — За Жизнь». Из народных депутатов на мероприятии присутствовали Ринат Кузьмин, Виктор Черный, Олег Волошин и Анатолий Бурмич.

«В сложившейся ситуации — очень важно объединиться для того, чтобы отстаивать Конституцию и права украинцев», — заявил руководитель Молодежного Крыла ОПЗЖ Артем Марчевский.

«Если мы сейчас все вместе не отстоим всю эту историю с политической партией Анатолия Шария и не отстоим историю с закрытием телеканалов — то очень скоро у нас останется одна партия „Слуга Народа“, останется какая-то маленькая удобная оппозиционная партия, которую они создадут и останется один телеканал, по которому постоянно и круглосуточно будут крутить концерты „95 Квартала“ и сериал „Слуга Народа“. Поэтому нам сейчас нужно всем вместе объединяться и отстаивать права наших граждан на свободный выбор, свободный выбор медиа, которое они смотрят и свободный выбор политической силы, которую они поддерживают. Мы приняли решение, что должны поддержать наших коллег — „Партия Шария“ и поскольку действуют карантинные ограничения, мы придумали такую методологию, что можем их поддержать не выходя из наших автомобилей, то есть не нарушая ни один из пунктов действующего законодательства и ограничений. Мы собрали около 50 автомобилей, проехали колонной по городу с флагами, сигналили, нас очень хорошо здесь принимали и сейчас мы частично вышли, для того чтобы выступить и высказать свою поддержку», — заявил Артем Марчевский.

Олег Волошин дополнил: «Давление на оппозицию, а также решение закрыть „Партию Шария“ — это личное решение Владимира Зеленского».

«Ни для кого не секрет, что в основе желания закрыть „Партию Шария“ — лежит личная обида господина Зеленского, на ту резкую, но абсолютно обоснованную содержательную критику, которую позволяет в свой адрес господин Шарий. То есть абсолютно всем известно, что там вон буквально до зубного скрежета доходило на Банковой после просмотра его некоторых роликов, там где Анатолий Шарий рассказывал, о том что Зеленский не выполнил свои обещания перед избирателями, что он допускает одну глупость за другой, что возникают вопросы по поводу его адекватности ментального и физического состояния и так далее. И это все спровоцировало действительно желание всячески преследовать самого Анатолия Шария, возбуждено дичайшие уголовное дело в государственной измене, обвиняется человек, который никогда в жизни не занимал ни один государственный пост, а последние 9 лет вынужденно находится за границей. Какую государственную измену он мог совершить по определению ?! На основе этого, дальше пытаются закрыть „Партию Шария“. Точно также были закрыты телеканалы. Помимо того, что „западные“ кураторы были обеспокоены тем, что вещали на телеканалах, также звучала критика в адрес господина Зеленского, что как президент он — никакой. Вопрос в том, что отсутствует свобода выбора и свобода слова», — подчеркнул Олег Волошин.

Ренат Кузьмин резюмировал слова коллег — ОПЗЖ не будет оставаться в стороне и всегда станет на защиту справедливости и прав украинцев.

По его словам, закрытие партий, запрет партий, как и запрет телеканалов — это действия президента Зеленского направленные на узурпацию государственной власти в стране и мы не можем с этим смириться. Захват власти или узурпация власти в стране осуществляется в интересах «западного» капитала, целью которого является ограбление украинских богатств, ограбление украинского народа и использование территории Украины в борьбе с Российской Федерацией.

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«По сути, террористические действия украинской власти по запрету политических партий и оппозиционных телеканалов — это и есть то самое наступление на права и свободы граждан. Дело в том, что украинская власть своими действиями пытается уничтожить права всех граждан Украины на свободное выражение взглядов, на свободную политическую поддержку близких по духу партий, на свободу в просмотре близких по духу телеканалов. Фактически, украинская власть борется с украинским народом, она объявила войну украинскому народу. Мы, ОПЗЖ, не можем стоять в стороне, мы будем поддерживать справедливость, мы будем призывать украинский народ переходить от оппозиционной деятельности к деятельности по сопротивлению попыткам украинской власти узурпировать в стране всю полноту власти, отобрать права украинского народа. Мы против такого подхода, мы против двойных стандартов! Мы за демократию в стране и за соблюдение всех прав граждан: как политических, так и гражданских», — подчеркнул Кузьмин.

ОПЗЖ, Партия Шария, ОАСК
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