Суд открыл производство о запрете «Партии Шария»

Окружной административный суд открыл производство по иску к Министерству юстиции о запрете деятельности «Партии Шария».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

«Иск о запрете деятельности „Партии Шария“: ОАСК открыл производство», — сказано в нем.

Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Министерства юстиции относительно принятия решения по поводу несоответствия деятельности «Партии Шария» требованиям закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики».

Также истец просит суд обязать Минюст обратиться с иском в суд о запрете деятельности «Партии Шария» на территории Украины и отменить соответствующую государственную регистрацию.