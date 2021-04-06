Депутат Бурмич на митинге в поддержку Партии Шария: закрытие партии - это устранение украинцев от народовластия

Попытка запретить «Партию Шария» — это устранение украинцев от народовластия. Об этом на митинге под Окружным административным судом заявил народный депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Анатолий Бурмич в эфире телеканала «Перший Незалежний».
По его словам, иск Министерства юстиции Украины о запрете «Партии Шария» является очередной выходкой власти и покушением на свободу слова и демократию.
«Партия Шария участвовала в местных выборах. Сегодня партия Анатолия Шария по рейтингам имеет около 5%. Та есть закрытие партии — это устранение от народовластия 5% народа Украины, который так или иначе хочет высказать свое мнение», — отметил политик.
Бурмич добавил, что это уже не первая попытка действующей власти лишить граждан свободы слова и напомнил о незаконном блокировании оппозиционных каналов.
«Сегодня мы идем к узурпации, идем к уничтожению демократии... Президент нам обещал мир, низкие тарифы, борьбу с коррупцией, но что имеем мы на самом деле — все наоборот», — подытожил нардеп.
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