Белорусский рубль упал до рекордно низкого уровня

Национальная валюта Беларуси упала до 2,667 белорусского рубля к доллару на Белорусской валютно-фондовой бирже. Это новый исторический минимум, предыдущий (2,663 белорусского рубля за доллар) был зафиксирован 31 августа 2020 года на фоне протестов после президентских выборов.
Евро стоит 3,168 белорусского рубля (+1,06%), рубль — 0,034 белорусского рубля (-1,15%).
Сразу после президентских выборов в Беларуси вырос спрос на иностранную валюту и начал снижаться курс белорусского рубля. Местные СМИ тогда сообщали, что в обменниках стояли очереди желающих купить валюту. На фоне дефицита ликвидности часть белорусских банков приостановливала выдачу кредитов населению в национальной валюте.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016