Белорусский рубль упал до рекордно низкого уровня

Национальная валюта Беларуси упала до 2,667 белорусского рубля к доллару на Белорусской валютно-фондовой бирже. Это новый исторический минимум, предыдущий (2,663 белорусского рубля за доллар) был зафиксирован 31 августа 2020 года на фоне протестов после президентских выборов.

Евро стоит 3,168 белорусского рубля (+1,06%), рубль — 0,034 белорусского рубля (-1,15%).

Сразу после президентских выборов в Беларуси вырос спрос на иностранную валюту и начал снижаться курс белорусского рубля. Местные СМИ тогда сообщали, что в обменниках стояли очереди желающих купить валюту. На фоне дефицита ликвидности часть белорусских банков приостановливала выдачу кредитов населению в национальной валюте.