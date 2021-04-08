Витренко заявил о том, что продолжает исполнять обязанности министра

Юрий Витренко заявил, что продолжает выполнять обязанности министра энергетики. Информацию о якобы недовольстве его работой во главе Минэнерго он считает манипуляцией.

Об этом Витренко написал в Facebook.

Он добавил, что сейчас готовится к поездке в составе официальной украинской делегации в рамках зарубежного визита президента Украины, который планируется на ближайшие дни.

«Слухи о нареканиях со стороны правительства, Офиса президента, международных партнеров на работу Министерства энергетики под моим председательством носят манипуляционный характер. У нас хватает внешних угроз, для эффективной борьбы с которыми требуется командная работа органов государственной власти, и в должности исполняющего обязанности Министра энергетики я прилагаю усилия именно для этого», — написал Витренко.

Министерство энергетики также не подтвердило информацию о том, что исполняющий обязанности министра Юрий Витренко написал заявление об уходе. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики.

«Сегодня Юрий Витренко вернулся к выполнению обязанностей Министра энергетики после командировки в Катар. И.о. министра энергетики Юрий Витренко находился с визитом в Дохе, столице Катара... Витренко с другими членами украинской делегации остался 6 апреля в Дохе для проведения рабочих встреч по итогам визита главы государства, после чего вчера вернулся в Киев», — говорится в сообщении.

Напомним, вчера некоторые СМИ сообщили, что Юрий Витренко написал заявление на увольнение.