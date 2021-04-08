В Кремле назвали действия Украины на Донбассе пиаром

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак назвал «имитацией военной угрозы» действия Украины на Донбассе. Он считает, что Киев не намерен развязывать полномасштабный военный конфликт.
Напомним, что ситуация на востоке Украины обострилась в конца марта, стороны перекладывают друг на друга вину в несоблюдении перемирия.
"Это скорее пиар-действия (Украины.— Ред.), которые сопровождаются имитацией военной угрозы. Скорее всего, реальных намерений развязать полномасштабную войну, вряд ли такие намерения есть. Хотя все может быть«,— заявил Козак на пресс-конференции в Москве, сообщают российские СМИ.
Ранее МИД РФ называл действия Киева в Донбассе «все более провокационными и вызывающими».
Владимир Зеленский считает, что единственный путь к окончанию войны — вступление Украины в НАТО. Сегодня, 8 апреля, президент Украины приехал в Донбасс с рабочим визитом.
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