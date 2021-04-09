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Байден собирается снизить расходы на оборону

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Байден собирается снизить расходы на оборону

Президент США Джо Байден намерен сократить военный бюджет страны на $7 млрд относительно цифры, которую закладывала администрация 45-го американского президента Дональда Трампа, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Байден предложит потратить на нужды Пентагона $715 млрд. Белый дом планирует обнародовать основные направления расходов сегодня, 9 апреля.

На прошлой неделе публикация плана расходов была отложена из-за разногласий по поводу расходов на оборону. Два источника агентства заявили, что $715 млрд будет предложено в качестве компромисса демократам, настаивающим на сокращении расходов на оборону. Часть этих денег будет направлена на экологические инициативы.

Администрация господина Трампа закладывала на оборонный бюджет $722 млрд. С поправкой на инфляцию предлагаемый Джо Байденом показатель будет снижен только на 0,4%. Bloomberg отмечает, что бюджет Пентагона не включает ряд связанных с обороной расходов, которые направляются другим ведомствам. В частности, предполагаются также выплаты Министерству энергетики, которое курирует развитие ядерного оружия страны.

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Отметим, во время президентской гонки в США Трамп предположил, что Россия не хочет видеть его на посту главы государства. В числе причин для этого он назвал увеличение расходов на оборону НАТО и укрепление вооруженных сил США.

бюджет США, Джо Байден
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