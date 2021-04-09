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BMW заявила о рекордных продажах несмотря на пандемию

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BMW заявила о рекордных продажах несмотря на пандемию

Немецкий автопроизводитель BMW заявил о рекордных мировых продажах в первом квартале 2021 года. Так, с января по март баварская компания передала клиентам 636 606 машин. Эта цифра на 33,5% больше показателей за аналогичный период прошлого года и является лучшей за всю историю баварского бренда.

«В I квартале 2021 года мы продолжили стремительный рост, продав за этот период больше автомобилей, чем когда-либо прежде. Успешным продажам, кроме прочего, способствовал высокий спрос на гибриды и электромобили», — объяснил член правления BMW AG Питер Нота.

При этом в компании подчеркнули, что рост продаж продемонстрировал каждый из брендов BMW Group. Например, основное подразделение BMW поставило клиентам 560 543 автомобиля — на 36,2% больше, чем в прошлом году. Особой популярностью у клиентов пользовались кроссоверы X-линейки (246 068 автомобилей, +36,5%). Также существенным ростом отметились 3-Series (+43,6%) и 5 Series (+43%).

За три месяца в мире немцы продали 74 683 автомобиля Mini, что на 16,2% больше, чем в предыдущем году. Самой популярной машиной этого бренда стал Countryman, чьи продажи увеличился на 36%.

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Также показала рост спортивная линейка автомобилей BMW M. В первом квартале 2021 года в мире реализовали 37 896 таких машин (+21%). Самыми популярными моделями тут стали BMW M440i Coupe, BMW X5 M и BMW X6 M.

Наконец с начала года баварцы продали 42 592 мотоцикла. Это на 22,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Реализаций мотоциклов немецкой компании занимается подразделение BMW Motorrad.

BMW
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Пятница, 9 апреля 2021
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