Херсон усиливает карантин, но только на пять дней

Карантин в Херсоне решили еще больше ужесточить на пять дней. Соответствующее решение приняла сегодня городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Об этом говорится в сообщении Херсонского городского совета в Facebook.

Таким образом, с 00:00 10 апреля по 15 апреля включительно в Херсоне будет запрещено:

пребывание на территориях общего пользования без защитной маски;

прием посетителей в ресторанах (кроме доставки и на вынос, а также летних площадок) — при этом наполненность не более 50%, режим работы — до 20:00;

прием посетителей в ТРЦ и других развлекательных заведениях;

работа непродовольственных рынков;

проведение всех массовых мероприятий (кроме матчей без зрителей);

прием посетителей учреждениями культуры, кроме работы автокинотеатров, историко-культурных заповедников;

прием посетителей субъектами торгового и бытового обслуживания, кроме адресной доставки, предоставления финансовых и телекоммуникационных услуг.

При этом с 10 по 18 апреля разрешено обучение в дистанционной форме в учреждениях внешкольного образования.

Напомним, ранее сообщалось, что Херсонская область ввела жесткий карантин несмотря на то, что находится в «желтой зоне».