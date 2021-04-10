В РФ мошенники стали использовать голоса клиентов банков для получения кредитов

В России мошенники стали звонить клиентам банков, записывать их голоса, чтобы потом использовать для оформления кредитов, сообщила СМИ пресс-служба московской полиции.

Ведомство уточнило, что такой способ обмана стал возможен, так как местные банки стали собирать биометрические данные клиентов для установления или проверки личности.

«Зная, что некоторые банки предоставляют услугу оформления кредита по биометрическим данным, злоумышленники совершают звонки клиентам банка, у которых уже подключена услуга распознавания голоса, и задают вопросы, на которые требуется отвечать только «да» или «нет». Разговор записывается, и после ответы используются мошенниками для оформления кредитов на своих жертв",— сообщила полиция.

По ее данным, москвичи узнают о фактах мошенничества, когда обнаруживают списание своих и поступивших кредитных денег с банковских счетов.