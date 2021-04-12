Суд признал противоправным протокол об установлении итогов голосования на округе №87

Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии (ОИК) об установлении итогов голосования на повторных промежуточных выборах народного депутата в округе № 87 (центр — г.Надворная Ивано-Франковской области), которые прошли 28 марта, сообщил кандидат в народные депутаты по этому округу Александр Шевченко.
«Фактически ОИК нивелирована часть голосов избирателей на некоторых участках и не включила их голоса в общий протокол. Собственно, именно эти участки мы отстояли в судах и по ним есть соответствующие решения Фемиды. Теперь дело за ЦИК. Именно она вправе отменить прокол, учитывая решение суда», — написал Шевченко на своей странице в соцсети Facebook в понедельник, поблагодарив судей «за неангажированное и справедливое решение».
Как сообщалось, на округе № 87 на довыборах в парламент победу одержал представитель партии «Слуга народа» Василий Вирастюк, набрав 31,25% голосов. Его конкуренты представитель от партии «За будущее» Александр Шевченко и представитель Всеукраинского объединения «Свобода» Руслан Кошулинский набрали 29,69% и, соответственно, 28,86%. Центральная избирательная комиссия Украины на заседании 5 апреля признала выборы на округе состоявшимися.
Перед тем Ивано-Франковский окружной суд рассмотрел несколько дел, в отношении решений о пересчете голосов на 20 избирательных участках, которые приняла ОИК № 87 при установлении итогов голосования на довыборах в Раду, прошедших 28 марта. Все рассмотренные дела были открыты по искам кандидата Шевченко. В большинстве случаев (по 6 участкам) решение суда первой инстанции — действия ОИК признать правомерными, истцу полностью отказать в удовлетворении исков. По утверждению представителей Шевченко, планируется апелляционное обжалование этих судебных решений.
Впоследствии Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправными и отменил все постановления ОИК № 87 о признании голосования на пяти участках недействительными.
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