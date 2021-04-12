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На планете пока вакцинировали лишь 5% жителей – с такими темпами понадобятся годы

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На планете пока вакцинировали лишь 5% жителей – с такими темпами понадобятся годы

Свыше 781 млн прививок от COVID-19 сделано в 154 странах на настоящий момент. Это позволяет предположить, что полностью вакцинировались всего 5,1% жителей планеты, сообщило в понедельник со ссылкой на собственные подсчеты агентство Bloomberg.

По его оценкам, средний темп вакцинации в странах, по которым имеется статистика, составляет сейчас 17,9 млн доз в день. «Это обескураживает, — подчеркивает агентство. — С такими темпами потребуются годы для того, чтобы достичь значительного уровня глобального иммунитета». Под значительным уровнем подразумевается от 70% до 85% населения.

Bloomberg также указывает на неравномерное распределение разработанных вакцин: «В странах с наивысшим уровнем доходов вакцинация проходит в 25 раз быстрее, чем в странах с самым низким уровнем доходов». На долю самых богатых 27 государств, в которых проживает 11,1% населения планеты, приходится 39,3% прививок от COVID-19, заметило агентство.

США опережают всех по числу прививок — уже сделано 187 млн, на прошлой неделе в среднем вводилось 3,14 млн доз в день, отмечает Bloomberg. При сохранении такого темпа в стране через три месяца будут вакцинированы 75% жителей. В первую тройку вошли также Китай (164,5 млн прививок) и Индия (104,4 млн).

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Согласно оценкам специалистов из Университета Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии выявлено почти 31,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 562 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

вакцинация
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