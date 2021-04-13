Цена биткоина впервые в истории превысила $62 тысячи

Курс биткоина на криптобирже Binance впервые в истории превысил $62 тыс. За прошедшие сутки первая криптовалюта подорожала на 3,4%, достигнув на максимуме отметки $62,8 тыс.

Актив обновил исторический максимум, установленный в середине марта. Тогда котировки биткоина на пике достигали $61,8 тыс.

Последняя волна роста курса биткоина стартовала 25 марта, после того, как тот опустился до локального минимума в $50 тыс. С тех пор цена монеты выросла почти на 25%.

Криптовалюта продолжает дорожать на фоне приближения листинга акций Coinbase на Nasdaq. Завтра, 14 апреля компания станет первой в истории публичной криптобиржей.