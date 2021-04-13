Верховный суд отложил до 20 мая решение судьбы уволенного Зеленским Тупицкого

Кассационный суд в составе Верховного суда (КАС ВС) отложил до 20 мая слушание дела по иску об обжаловании указа президента Украины Владимира Зеленского, которым Александр Тупицкий был отстранен на месяц от должности судьи Конституционного суда (КС).

«Заседание отложено до 12.00 20 мая», — сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в Верховном суде, отметив, что в ходе заседания во вторник суд привлек Офис генпрокурора в качестве третьего лица на стороне ответчика.

Как сообщалось, Тупицкий подал иск в Верховный суд о признании противоправным указа президента от 26 февраля 2021 года № 79/2021 об отстранении Тупицкого с должности судьи КС с 28 февраля 2021 года сроком на один месяц.

Кроме того, 29 марта в Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступил иск, в котором оспаривается указ главы государства Владимира Зеленского об отмене указа президента Украины от 14 мая 2013 года № 256 «О назначении А.Тупицкого судьей Конституционного суда Украины».

27 марта президент Украины Владимир Зеленский отменил указ президента от 14 мая 2013 года № 256 «О назначении А.Тупицкого судьей Конституционного суда Украины».

Соответствующий указ «О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины» был подписан 27 марта 2021 года.

Этим же указом Зеленский отменил указ президента Украины от 17 сентября 2013 года № 513 «О назначении А.Касминина судьей Конституционного суда». В документе отмечается, что «отдельные судьи КС, назначенные Виктором Януковичем, продолжая исполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины, что нарушает Конституцию Украины, права и свободы человека и гражданина».